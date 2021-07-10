Мнение: Стратегии

В Сети популярна вот эта шутка про стратегии:

Но в своей жизни многие люди думают, что стратегии выглядят именно так.

Вчера я по случаю посмотрела начало российского сериала “Короли игры”(2007).

В первые же 10 минут там показали как раз такую вот “стратегию” с ловлей комара на соль, водку, палку и камень.

Короли игры – это команда “стратегов”, которые помогают людям достигать желаемого, когда им уже отказали.

То есть эта команда создает такой контекст, что воля других разворачивалась в сторону клиента.

Но это по задумке. А в реализации у этой команды получается ловля комара на соль, воду, палку и камень.

Самая первая ситуация – дочь состоятельной матери, которая супротив маминой воли хочет увеличить грудь силиконовыми имплантами.

Мать не может ее отговорить и нанимает супер-стратегов.

Дальше разворачивается настоящий квест.

Дочь едет на операцию, подходит к остановке и там сидит один из команды, громко рассказывая “приятелю” про какую-то свою девушку.

Приятель громко интересуется, какая же у его девушки грудь.

“Грудь супер, – кричит стратег, чтобы услышала девушка. – Маленькая, настоящая, без силикона!”

Наевшись соли вместо сахара, наш комар, то есть нерадивая дочь своей матери, садится в автобус. Воля ее пошатнулась, мучают сомнения и информационная жажда, она жадно шарит глазами по автобусу и читает на обложке журнала, который ей сунули под нос все те же хитрые “стратеги”: “Риски пластической хирургии!”.

В глазах ее троится, будто она хлебнула водки вместо воды.

Жажду свою она не утолила, а лишь расшатала себя больше.

В расшатанном состоянии она добрела до клиники. И что же? Врач опаздывает.

Мы видим, что врачу искусственно создали препятствие, выследив его машину и устроив аварию на дороге.

И вот об это препятствие, об эту услужливо подложенную палку, спотыкается наш расшатанный комар.

Пока героиня сомневается ждать врача или нет, ее добивают камнем.

К ней выходит еще один “стратег”, назвавшись юристом клиники, он провожает ее в кабинет и зачитывает ей договор, где перечислены послеоперационные ужасы, за которые клиника не несет ответственности. Выслушав список возможных уродств и болезней, девушка больше не хочет силиконовую грудь. Ее комар, то есть желание импланта, подыхает.

Как же стратегу удалось захватить кабинет неприятеля на глазах администратора?

А он прикинулся газовой службой, получил ключи и дальше уже разыграл этот спектакль, пока администратор болтала по телефону.

Точно так же, как и в истории с комаром, хватило бы одного юриста, одного камня, а лучше свернутой газеты, которым его можно было прихлопнуть. Но “короли игры” не ищут легких путей, их стратегия должна быть максимально сложной и запутанной, включать в себя множество каскадерских трюков, часть из которых будут выполнять жертвы.

Комар должен обязательно поесть соли, потом обязательно напиться водки, потом непременно спотыкнуться о палку и, наконец, удариться головой о камень.

Ничего, что в реальности комары не едят соль, не пьют водку, не спотыкаются и не ударяются головой. Автор стратегии представляет на месте комара кого-то вроде себя, но только намного глупей и послушней.

И все стратегии Победителей скроены по этому лекалу.

Чуть проще или такие же сложные, но это всегда история, где нет второго субъекта, а есть лишь послушная проекция самого “стратега”.

Совсем другое дело стратеги.

Вот когда хищник оценивает силы неприятеля в этой истории и в этой, он не придумывает за неприятеля его ходов.

В первом случае он видит Выскочку и решает познакомиться поближе, чтобы этой Выскочке подыграть в нужном себе направлении. Не направлять человека, а открыть его решето и посмотреть, что из этого решета может пригодиться.

Во втором случае он смотрит на поле боя дольше, чтобы понять кто с кем в союзе, а кто в оппозиции.

Он сразу увидел, что мать невесты – Штурман, рассмотрел ее характер в динамике, не только персиковое платье, потому что только для моих двоечников персиковое платье означает стремление немедленно отдаться первому встречному, а в жизни все не так. Балкон удобен тем, что видно, кто к кому подходит, кто бегает, кто на месте стоит, кто в стороне, кто в центре. На поле так и надо смотреть, отстраненно, со стороны, представляя, что вы смотрите с балкона или на карту местности. И себя на этом поле тоже нужно видеть так же, как отдельную фигуру, видя слабости вашей позиции и сильные стороны.

Хищник не придумывал за мать невесты ее ходы. Он думал лишь о том, чем вызвать ее расположение.

Чтобы вызвать расположение человека, нужно увидеть его интерес.

Люди в короне и с внешним локусом имеют не интерес, а нужду, голод. Вот почему хищник в одну минуту пленяет таких людей.

Люди без короны, с нормальным локусом имеют нормальный интерес. И они тоже проникаются симпатией к рыбаку, а он проникается симпатией к ним, потому что они умеют видеть обратную связь и общаться в границах.

Вот это стратегия, противоположная стратегии Победителя.

Победитель гоняется за человеком с копьем как за добычей, он овеществляет другого. А рыбацкая стратегия – самому предложить добычу, увидев в другом субъекта.

Если другой – Победитель, он сам будет гоняться за рыбаком, сливая все. Только рыбак не возьмет слитое, а хищники могут взять, часть или все, смотря какой хищник, у хищников разная степень этичности.

Если другой имеет нормальный локус контроля, он не будет гоняться с копьем, он попытается предложить встречную добычу и, если рыбаку интересно, возникнет обмен.

С хищником будет то же самое. Если вы не погонитесь за ним, а предложите ему что-то интересное для него, он согласится на равноценный обмен.

То есть хищник – существо безопасное, если у вас нет короны.

Опасен хищник только для человека с большой короной и с плохими границами.

Если хотите, давайте эту тему обсудим.

А еще приведите примеры смешных “стратегий” с женских и мужских тренингов, курсов, из блогов, все равно откуда.

Только ссылки закрашивайте.