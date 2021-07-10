 

Мнение: Борцы с распространением

10.07.2021, 20:04, Разное
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Талибы заявили о том, что после прихода к власти будут вести борьбу с распространением наркотиков из страны.

Тут есть два объяснения. Первое – Талибан использует миф о своей нетерпимой позиции по отношению к героину и на этой волне заявляют, что теперь они – главные в вопросах контроля трафика из Афганистана. Это неприятно для нынешних афганских наркобаронов, но в целом для мировой торговли героином никакой проблемы нет. Какая разница, кто сидит в начале цепочки, если все останется как и было.

Второй вариант менее приятен – талибы и вправду будут сокращать объем поставок, хотя и не потому, что так уж отрицательно относятся к идее накачивания неверных разной гадостью. А поступают, как классические монополисты – с целью повышения цены рынка организуют контролируемый дефицит, как это происходило в 2001 году. В таком случае для внешних выгодополучателей от наркотрафика это плохая новость – теперь они будут жить по чужим правилам. Что мало кому понравится. А значит, Талибан создает себе внешних и весьма могущественных врагов. Для чего – тут могут быть разные варианты ответа. Но пока интересно одно – что талибы будут делать на самом деле.

Источник: Эль Мюрид



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