«Левада»: треть россиян поддерживают признание ФБК экстремистской организацией

Треть россиян (32%) поддерживают решение Мосгорсуда, который признал ФБК и другие структуры политика Алексея Навального экстремистскими организациями, следует из опроса «Левада центра»* (есть в распоряжении «Новой газеты»).

При этом немного меньше — четверть респондентов (27%) — заявили, что не поддерживают это решение, а 38% респондентов высказались о своем безразличии по этому вопросу.

Почти половина (45%) опрошенных в возрасте 55 лет и старше поддерживают решение Мосгорсуда о признании организаций Навального экстремистскими , меньше всего это решение одобряют россияне 18-24 лет (20%) и 25-39 лет (19%). При этом респонденты 25-39 лет наиболее безразлично (46%) относится к решению о признании структур политика экстримистскими, сообщает «Левада центр».

Среди тех, кто одобряет деятельность президента РФ Владимира Путина, 40% поддерживают решение суда о признании организаций экстремистскими, 20% — не поддерживают. При этом среди тех, кто не одобряет деятельность Путина, только 16% поддерживают это решение, 42% — высказались против.

Как следует из данных «Левада центра», одобрение деятельности Алексея Навального снижается: в сентябре 2020 года, по данным социологов, его деятельность одобряли 20% россиян, в июне 2021 года — только 14%. При этом выросло число тех, кто относится к политику неодобрительно — с 50% до 62%.

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Мосгорсуд признал все структуры Алексея Навального «экстремистскими»

Мосгорсуд 9 июня признал ФБК и другие организации Навального экстремистскими организациями. Российский суд огласил свое решение ближе к 11 часам вечера. Защитники ФБК, представители Минюста и МВД находились в суде двенадцать с половиной часов. Заседание проходило в закрытом режиме. Суд постановил, что решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению.

Как показал майский опрос «Левада центра», в апреле одним из самым запомнившимся для россиян событием стала голодовка Алексея Навального и объявленный его сторонниками митинг в его поддержку — 10% респондентов из всех событий информационной повестки запомнили больше всего те новости, которые касались Навального. При этом на обострение конфликта на Донбассе и перемещение войск РФ обратили внимание 9% опрошенных.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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