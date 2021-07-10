 

В столице Сомали прогремел взрыв на оживленном перекрестке. Боевики хотели устранить комиссара полиции

10.07.2021, 19:30, Новости дня
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Доктор Мохаммед Нур из больницы Медина сказал журналистам, что число погибших может быть больше, поскольку некоторые из пострадавших были доставлены в другие больницы, в том числе частные.

Reuters со ссылкой на очевидца написало, что взрыв произошел на оживленном перекрестке Банадир.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка “Аш-Шабаб”. Представитель сомалийской полиции сообщил, что боевики хотели атаковать комиссара полиции Могадишо полковника Фархана Мохамуда Каролеха. Он оказался в безопасности.

Официальный представитель полиции Садик Адам Али заявил, что смертник привел в действие взрывчатку, которую спрятал в автомобиле.

Контекст:

Это был второй крупный взрыв в городе в Могадишо в этом месяце, напомнило Associated Press. На прошлой неделе в результате взрыва в чайном магазине погибло по меньшей мере 10 человек. В прошлом месяце в результате взрыва террориста-смертника на военной базе в Могадишо погибло по меньшей мере 15 человек.

В апреле террорист-смертник также подорвал себя в чайной. Тогда в результате погибло минимум шесть человек, еще четыре человека получили ранения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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