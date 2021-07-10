 

Вакцина CoronaVac показала в Турции более 83% эффективности. Препарат используют в Украине

10.07.2021, 19:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В третьей фазе испытаний участвовали более десяти тысяч волонтеров в возрасте от 18 до 59 лет из 24 центров Турции. Примерно 6650 из волонтеров получили две дозы вакцины с интервалом в 14 дней, а 3568 получили плацебо в период с 15 сентября 2020 года по 5 января 2021 года.

Исследование показало, что вакцина на 100% эффективна против тяжелых случаев. Большинство побочных эффектов вакцины были умеренными и произошли в течение семи дней после инъекции.

“Госпитализация не была зарегистрирована ни у одного из участников вакцинированной группы, что дает показатель 100% эффективности вакцины для предотвращения госпитализаций”, – сказано в резюме исследования.

Контекст:

Минздрав Турции сообщил, что в стране по состоянию на 10 июля одну дозу вакцины от коронавируса получили около 38 млн человек, две – 17 млн. Население страны составляет 82 млн. В стране прививают препаратами компаний Sinovac и Pfizer/BioNTech. В ближайшее время планируют также начать вакцинацию российским “Спутником V”, писало Daily Sabah.

Препарат CoronaVac проходил третий этап клинических испытаний также в Индонезии и Бразилии. В разных исследованиях он продемонстрировал от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании “Лекхим”, которая поставляет эту вакцину в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). В Украину доставили 1,9 млн доз вакцин от Sinovac, еще более 5 млн ожидают в июле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.02 / “Мы не смогли сделать это в Киеве”. Украинские разработчики представят в Дубае уникальный бронированный электромобиль, плавающий под водой

03.05 / На юге Армении основаны два опорных пункта российской военной базы

19.05 / Хакеры потребовали 20 млн долларов у системы здравоохранения Ирландии

29.11 / В Минске на протестном марше задержали более 170 человек. Среди них член координационного совета белорусской оппозиции

06.07 / В Петербурге задержали консула Эстонии

04.05 / Евросоюз начал экспертизу китайской COVID-вакцины Vero Cell

06.07 / Лукашенко пригрозил закрытием транзита через Беларусь в случае новых санкций

03.12 / Небензя усомнился в целесообразности новых «нормандских» саммитов

06.11 / Мишустин принес соболезнования в связи со смертью Жванецкого

31.12 / MSNBC – из-за всё большего числа госпитализированных в Калифорнии пациентов размещают даже в больничных магазинах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика