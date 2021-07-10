Вакцина CoronaVac показала в Турции более 83% эффективности. Препарат используют в Украине

В третьей фазе испытаний участвовали более десяти тысяч волонтеров в возрасте от 18 до 59 лет из 24 центров Турции. Примерно 6650 из волонтеров получили две дозы вакцины с интервалом в 14 дней, а 3568 получили плацебо в период с 15 сентября 2020 года по 5 января 2021 года.

Исследование показало, что вакцина на 100% эффективна против тяжелых случаев. Большинство побочных эффектов вакцины были умеренными и произошли в течение семи дней после инъекции.

“Госпитализация не была зарегистрирована ни у одного из участников вакцинированной группы, что дает показатель 100% эффективности вакцины для предотвращения госпитализаций”, – сказано в резюме исследования.

Контекст:

Минздрав Турции сообщил, что в стране по состоянию на 10 июля одну дозу вакцины от коронавируса получили около 38 млн человек, две – 17 млн. Население страны составляет 82 млн. В стране прививают препаратами компаний Sinovac и Pfizer/BioNTech. В ближайшее время планируют также начать вакцинацию российским “Спутником V”, писало Daily Sabah.

Препарат CoronaVac проходил третий этап клинических испытаний также в Индонезии и Бразилии. В разных исследованиях он продемонстрировал от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании “Лекхим”, которая поставляет эту вакцину в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). В Украину доставили 1,9 млн доз вакцин от Sinovac, еще более 5 млн ожидают в июле.

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