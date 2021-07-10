Компания Japan Display объявила о продаже своего производства жидкокристаллических панелей

Как стало известно, японская компания Japan Display решила продать свой завод по производству жидкокристаллических экранов. По имеющейся информации, покупателем станет компания Wistron, занятая в сфере сборки электронных устройств.

Уже определена и стоимость сделки. За свой завод Japan Display получит 72 миллиона 300 тысяч американских долларов. Кстати, это уже не первая продажа, осуществленная данной компанией за последнее время.

Аналитики рынка напоминают, что в 2020 году Japan Display продала компании Sharp свои производственные мощности, на которых изготовлялись дисплеи. Таким образом, японцы просто меняют свои бизнес-стратегию или же готовят сюрприз в виде какого-то технологического порыва, говорят эксперты.