 

Компания Japan Display объявила о продаже своего производства жидкокристаллических панелей

10.07.2021, 19:28, Новости дня
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Как стало известно, японская компания Japan Display решила продать свой завод по производству жидкокристаллических экранов. По имеющейся информации, покупателем станет компания Wistron, занятая в сфере сборки электронных устройств.

Уже определена и стоимость сделки. За свой завод Japan Display получит 72 миллиона 300 тысяч американских долларов. Кстати, это уже не первая продажа, осуществленная данной компанией за последнее время.

Аналитики рынка напоминают, что в 2020 году Japan Display продала компании Sharp свои производственные мощности, на которых изготовлялись дисплеи. Таким образом, японцы просто меняют свои бизнес-стратегию или же готовят сюрприз в виде какого-то технологического порыва, говорят эксперты.



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