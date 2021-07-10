Japan Airlines начнет коммерческую эксплуатацию летающих автомобилей в 2025 году

Japan Airlines является национальной японской авиакомпанией. Но именно она и планирует до 2025 года запустить новый вид транспорта – летающие автомобили.

По словам экспертов, трудно найти более компетентного оператора в деле обеспечения безопасности полетов. Но что же такое летающий автомобиль? В целом, название говорит само за себя – это легковое транспортное средство, способное передвигаться как по земле, так и по воздуху.

Зачем оно потребовалось национальному авиаоператору? Ответ также прост: в Японии проблема с доставкой пассажиров до аэропорта. Кроме того, клиентов можно будет возить пассажиров от аэропортов до наиболее популярных туристических мест и обратно. Japan Airlines рассчитывает не только получить дополнительную прибыль, но и повысить качество сервиса.