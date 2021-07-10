Врач Тяжельников рассказал, как облегчить влияние аномальной жары на организм

Врач Андрей Тяжельников в ходе интервью рассказал, как облегчить влияние жары на организм человека. Далеко не все люди нормально переносят высокие температуры летом.

В жару тяжело приходится людям с хроническими заболеваниями, в том числе, патологиями нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. В последнее время этот список пополнила коронавирусная инфекция.

Когда наступает жара, имеющиеся заболевания обостряются, а последствия нередко приводят к летальному исходу. Нужно уделять большое внимание пациентам с коронавирусом. В целом, чтобы обезопасить себя, Тяжельников рекомендует сделать прививку. У тех, кто заражен COVID-19, среди симптомов присутствует дыхательная недостаточность. В жару легким работать становится еще тяжелее.

Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы без вреда для здоровья перенести жару. Доктор рекомендует как можно больше времени находиться не на улице, а в прохладном помещении. Важно стараться не посещать места массового скопления людей. Также необходимо поддерживать водный баланс, лучше отказаться от мороженого и ледяных напитков, избегать перепадов температур и не находиться под прямым потоком кондиционера, поскольку присутствует риск заболеть.

Источник: u-f.ru