Валерия призналась, что ее дети очень тяжело перенесли вакцинацию

Несмотря на то, что у Валерии сохраняется высокий уровень антител, так как она переболела COVID-19, она все-таки сделала прививку. Сама певица перенесла последствия вакцинации хорошо, чего нельзя сказать о ее детях.

По словам артистки, в ее семье болели все, кроме матери. Однако врачи рекомендовали им привиться. Тяжелее всего перенесли вакцинацию звездные наследники, причем симптомы у всех были разными. У детей поднималась до 37.3 градусов температура на пару часов, болело место укола, а также мучила головная боль. Хуже всего было дочери Лизе, которая на протяжении нескольких дней мучилась от высокой температуры, достигающей 39 градусов. У 27-летней Шены, так как она аллергик, на руке появились высыпания, напоминающие крапивницу.

На данный момент все неприятные симптомы остались позади. Валерия не жалеет о том, что согласилась с семьей на вакцинацию против коронавируса. Ее супруг Иосиф Пригожин мог умереть от последствий COVID-19, а дочери Шене пришлось длительный период восстанавливаться. При этом, после выздоровления у нее совсем не было антител.