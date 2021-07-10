Глобальное потепление негативно сказывается на здоровье корней растений

Глобальное потепление климата на Земле негативно сказывается на здоровье корней растений. Они становятся тоньше и экономят питательные вещества.

Исследователи из Университета штата Северная Каролина (США) проанализировали воздействие повышения температуры окружающей среды и уровня озона в атмосфере. Оказалось, что эти два фактора незначительно влияют на работоспособность растений, но куда серьёзнее дело обстоит с корневой системой. Она постепенно истощается и начинает экономить питательные вещества, делая сами корни заметно меньше и тоньше.

Подобное, уверены учёные, связано с уменьшением способности почвы удерживать необходимый растениям углерод. Под действием высокой температуры и чрезмерного уровня озона он начинает выделяться в виде парниковых газов. Об этом свидетельствуют результаты исследования арбускулярных микоризных грибов, чья главная особенность состоит как раз в предотвращении разложения органических веществ в земле и задержке углерода.

Источник: glas.ru