 

Глобальное потепление негативно сказывается на здоровье корней растений

10.07.2021, 19:26, Разное
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Глобальное потепление климата на Земле негативно сказывается на здоровье корней растений. Они становятся тоньше и экономят питательные вещества.
Исследователи из Университета штата Северная Каролина (США) проанализировали воздействие повышения температуры окружающей среды и уровня озона в атмосфере. Оказалось, что эти два фактора незначительно влияют на работоспособность растений, но куда серьёзнее дело обстоит с корневой системой. Она постепенно истощается и начинает экономить питательные вещества, делая сами корни заметно меньше и тоньше.

Подобное, уверены учёные, связано с уменьшением способности почвы удерживать необходимый растениям углерод. Под действием высокой температуры и чрезмерного уровня озона он начинает выделяться в виде парниковых газов. Об этом свидетельствуют результаты исследования арбускулярных микоризных грибов, чья главная особенность состоит как раз в предотвращении разложения органических веществ в земле и задержке углерода.

Источник: glas.ru



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