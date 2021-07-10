Памфилова опровергла слухи о переносе выборов в Госдуму

Обсуждений по поводу якобы возможного переноса выборов в Госдуму не проводится, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется. Выборы назначены, избирательный процесс запущен. И Центральная избирательная комиссия, и наши коллеги в регионах работают сейчас с полной отдачей, именно исходя из того, что выборы состоятся в соответствии с указом президента и голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Нет никаких сомнений, что выборы пройдут в срок, в соответствии с указом президента», – цитирует Памфилову ТАСС

Ранее в СМИ сообщали, что руководство страны якобы обсуждает идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец 2021 года или следующую весну из-за распространения коронавируса.

До этого Памфилова сама предлагала в будущем проводить выборы во время школьных каникул, так как сложно найти замену избирательным участкам в школах.