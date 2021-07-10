Мнение: Талибан захватывает Афганистан

Талибан захватывает Афганистан

Сбывается старая мечта обер-антисоветчика Бжезинского — власть в Афганистане переходит в руки исламистов. Правда, есть нюанс: талибы победили не Советскую Армию, как это предполагал пан cоветник по национальной безопасности, а бравый американско-натовский контингент. Бегство армии США из Афганистана повторяет историю 1975 г., когда американцы бросили своих марионеток во Вьетнаме, сбежав, по выражению «президента Южного Вьетнама» Нгуен Ван Тхиеу, с поля боя. Бегство из Хошимина оставило вечное пятно позора на знамени вооружённых сил США. И сегодня история повторилась. Десятки тысяч афганских коллаборационистов, прислуживавших США, в том числе правительство и армия Гани, остались один на один с талибами, которые не отличаются гуманизмом к предателям, как вьетнамские коммунисты.

Но эта локальная, повторившаяся один в один история не столь печальна, как общие результаты американской политики в бедных и отсталых странах Азии. Военно-политическое руководство США десятилетиями с упорством, достойным лучшего применения, тратит миллиарды долларов, чтобы направить национально-освободительное движение отсталых народов в русло религиозного фундаментализма. ЦРУ в своё время создали Талибан, чтобы афганское освободительное движение не окрашивалось в цвета красного флага. ЦРУ в своё время потворствовали созданию Аль-Каиды, чтобы арабское движение не окрашивалось в цвета красного флага. Моссад, совместно с ЦРУ, в своё время создали ХАМАС, чтобы палестинское движение не окрашивалось в цвета красного флага. То же самое и с ИГИЛ. И так далее. Наплодив в Азии и Северной Африке исламистов, переведя национально-освободительную борьбу азиатских народов на рельсы радикального ислама, США объявили «войну международному терроризму».

Надеялись ли эти «великие комбинаторы» на то, что они сумеют контролировать исламистов? Вероятно, в справках аналитиков и специалистов ЦРУ руководству страны те убеждали, что у них всё под контролем, что арабские шейхи будут держать исламистов на коротком поводке. Да только реальная жизнь далека от «оперативно-тактических комбинаций» на бумаге. Исламисты подняли знамя социальной справедливости и освободительной борьбы, пустили глубокие корни в необразованные и тёмные массы, сами захотели править надуманными «халифатами». Американские политики, сидя в удобных кожаных креслах, считают, что они играют в нечто вроде настольной игры, правила которой не имеют никакого отношения к реальной действительности. И каждый раз «заигрываются» так, что развязанные ими конфликты и войны не только не дают развиваться бедным народам, но и бьют по самой Америке.

Поражение США, нанесённое Талибаном, — это символ абсолютной политической недееспособности увядающего гегемона. Всё, что принесли американцы на афганскую землю, — это хаос, страдания, наркотики и исламизация народа. Именно оккупация Афганистана, насаждение выгодного США правительства, является главным фактором роста силы Талибана.

Американцы никак не могут выучить главный урок истории — можно разгромить армию, можно свергнуть любое правительство, но нельзя победить народ. А афганский народ, к огромному сожалению, попал в идеологический плен к исламистам. Массы оказались лояльны к Талибану, поэтому плохо вооружённый, убогий Талибан победил самую сильную армию мира и теперь семимильными шагами захватывает провинцию за провинцией, город за городом. Главная трагедия афганского народа состоит в том, что его чаяния и стремления выражают мракобесы.

Идут по пути американских ошибок и политические круги Пакистана, поддерживающие Талибан и другие исламистские организации. Они доиграются до того, что их местные талибы поднимут голову и развяжут гражданскую войну.

Дело в том, что исламистские организации — это такие революционно-деструктивные силы, типа анархистов прошлого, но напирающие на религиозный социализм. По своей идеологии — они утописты, по методам — бандиты и террористы. Они черпают поддержку и силы в стремлении народов к свободе, к независимости и социальной справедливости. Однако получив власть, не имея никакой вменяемой экономической программы и производственной базы, они создают банальный кумовской, клановый капитализм. Их политическая модель на практике несильно отличается от власти тех же компрадоров. Посмотрите, например, на режим ХАМАС в Газе.

Но при этом исламисты насаждают шариат, духовно, интеллектуально и политически погружают общество в средневековый мрак. Они отдаляют пути цивилизационного развития.

Некоторые лица проамериканской ориентации пытаются сохранить лицо американской военщины, сравнивая их афганскую войну с афганской войной СССР. Но, во-первых, Советская Армия выполнила поставленную перед ней задачу. Потери составили 15 тыс. человек. Учитывая длительность конфликта и финансовую и материальную поддержку моджахедов со стороны десятка антисоветских стран, они вполне сопоставимы. Сложно оценивать адекватность самих задач и продуктивность поддержки правительства ДРА, однако на фоне нищеты и убогости, в которую погрузили афганский народ после свержения просоветского режима, думается, что период 1978 — 1992 гг. был самым светлым пятном в современной истории Афганистана. Это не говоря о необходимости защиты южных границ СССР в условиях холодной войны.

Во-вторых, СССР оказал гигантскую помощь развитию афганского народа. Шурави оставили после себя дороги, школы, больницы, электростанции. А что после себя оставили янки? Безграничные поля героина?

Некоторые недальновидные патриоты вторят либералам и критикуют СССР, дескать, кормили афганцев и других «аборигенов» в ущерб себе. Они не хотят понимать, что безопасность всегда очень дорого обходится. А ещё дороже обходится добрососедство большой страны с маленькой страной. Большой, сильный народ становится по-настоящему великим только тогда, когда умеет преодолевать узколобость практичности и помогает маленьким и слабым народам.

СССР помогал Афганистану, между прочим, и до Апрельской революции. К 1978 г. при участии СССР было построено и введено в эксплуатацию 70 промышленных и транспортных объектов, подготовлено 60 тыс. специалистов. СССР занимал первое место по объёму предоставленной иностранной экономической помощи. В 1980 г. было подписано Соглашение о безвозмездной поставке советских потребительских товаров по 10 млн руб. ежегодно — обуви, одежды, товаров хозяйственного и культурно-бытового назначения. СССР помог Афганистану построить медеплавильный комбинат, гидро- и тепловые электростанции, линии электропередач, компрессорные газовые станции, газопроводы, нефтебазы, заводы и фабрики. Построенные при помощи шурави предприятия стали основой промышленности страны, удельный вес которых составлял более 75% государственного сектора. СССР способствовал индустриализации Афганистана. СССР передавал Афганистану семена и удобрения для сельского-хозяйства. Помог создать Академию наук, сеть учебных заведений и больниц. В медицинские вузы СССР принимались афганцы. Численность врачей в стране удалось увеличить в девять раз, в 1988 г. она составила 7,1 тыс. человек.

И всё это богатство разворовали исламисты. Сегодня рядовые афганцы с теплом вспоминают советских людей и период ДРА. Но при этом поддерживают Талибан, потому что не могут мириться с американской оккупацией, а других политических сил в Афганистане просто нет. Коммунистов, как и мечтали в ЦРУ, вырезали, остались только исламисты.

Теперь России, с одной стороны, придётся налаживать конструктивные отношения с талибами, которые быстро превращаются в легальную политическую партию и в конечном счёте возьмут всю полноту государственной власти в стране. А ведь Талибан является запрещённой в России террористической организацией. С другой стороны, необходимо ставить заслон прежде всего в Таджикистане от проникновения исламистов в нашу и сопредельные страны.

(c) А. Широкобородов,

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PS. Между тем Талибан за последние пару дней захватил более 15 районов. Правительство смогло отбить 2 из них и еще за 2 завязать бои.

Сегодня в обед талибы лазили уже на окраинах Кандагара. Также им сдалась база Суккур, где в руки Талибов попало несколько десятков единиц техники.

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