Мракобесогоны

«Рен ТВ» против мракобесия и шарлатанства, или Пчелы против меда.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Канал «Рен ТВ» представил на суд публики документальный спецпроект «Мракобесы». «Надо же, как самокритично!» — могли подумать зрители, знакомые с фирменной продукцией канала, давно превратившегося в «территорию заблуждений» и «самых шокирующих гипотез». Пчелы против меда?

Но нет. О собственном вкладе в распространение разной лженаучной ереси создатели спецпроекта скромно умолчали, а в мракобесии обвинили антипрививочников и всяких шарлатанов, получивших в эпоху интернета полную свободу самовыражения и доступ к многомиллионной аудитории.

Диктор за кадром буквально вопиет: «Почему в стране, где изобрели одну из самых лучших вакцин, до сих пор привито меньше 12% населения (сейчас, по официальной статистике, уже в два раза больше, но 3 июля, когда проект вышел в эфир, процент вакцинированных россиян был таков. — И. П.)? Почему люди больше верят необразованным шарлатанам, чем врачам и вирусологам? Чем опасны антипрививочники и прочие мракобесы?»

А тем опасны, что, к несчастью, среди них много звезд, которым зрители доверяют. В обличительном проекте «Рен ТВ» фигурируют в качестве особо зловредных противников вакцинации актер Егор Бероев, вышедший на сцену во время церемонии ТЭФИ с желтой звездой на груди и сравнивший принудительную вакцинацию с холокостом; актриса Мария Шукшина, солидаризировавшаяся с Бероевым в его «антифашистской» риторике; актриса Ольга Будина, взывающая к свободе выбора; певица Виктория Боня, утверждающая, что вакцинация используется для контроля популяции планеты; балерина Анастасия Волочкова, просто в очередной раз сморозившая пафосную глупость.

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Попал под раздачу канала «Рен ТВ» и композитор и певец Юрий Лоза, который, по свидетельству авторов, горячо поддержал антипрививочника Бероева, сам никаким прививкам не доверяет и считает их частью финансового заговора. Однако эти его воззрения просто к слову пришлись. Главное же, чем отличился Лоза, заслужив отдельное упоминание в спецпроекте «Мракобесы», — «неожиданно для всех он доказал, что Земля плоская, попутно отменив сразу несколько законов физики. Коперник в гробу переворачивается», — заходился в негодовании суровый мужик за кадром, сокрушаясь, что видео с обоснованием теории плоской Земли собрало рекордную аудиторию.

Дорогой канал «Рен ТВ»! Что-то с памятью твоей стало? Все, что было не с тобой, помнишь?

А про свои лучшие творения, собиравшие и собирающие у телеэкрана куда более представительную аудиторию, забыл? Ну, я напомню.

В 2017 году телевизионную премию ТЭФИ в номинации «Просветительская программа» получил Игорь Прокопенко, автор фильма «А Земля-то плоская!». Он же в одном из интервью сетовал на то, что все мы живем в пределах знаний учебника по природоведению за четвертый класс, поэтому его, Прокопенко, миссия — расширять горизонты и представлять зрителю весь спектр гипотез и версий, даже если они традиционно считаются лженаучными.

У Прокопенко версию о плоской Земле комментируют якобы российские и иностранные ученые, которые с важным видом подтверждают шокирующую гипотезу автора. Кстати, в большинстве так называемых «просветительских» телепроектов, будь то «А Земля-то плоская!» на «Рен ТВ» или «Великая тайна воды» на канале «Россия 1», в роли экспертов обязательно выступают некие авторитетные специалисты, доказывающие достоверность приведенной телевизионщиками информации.

Юрий Лоза в своем видеоролике, подвергшемся осуждению авторов проекта «Мракобесы», всего лишь повторяет патентованную глупость «специалистов» из программы Прокопенко, получившего высшую телевизионную награду за просветительство!

Любопытно, что роль телевидения в формировании мракобесного мировоззрения у значительной части российского населения «Рен ТВ» вообще благоразумно обходит стороной. Для его авторов рассадник мракобесия и шарлатанства — социальные сети, к которым прислушиваются легковерные россияне, отказываясь потом прививаться и даже соблюдать элементарные санитарные правила.

Восстановим справедливость. Елена Васильевна Малышева — несомненный авторитет и гуру для многих зрителей старшей возрастной группы. На ее мнение ссылаются, ее рецепты здоровой жизни передают из уст в уста, ее считают главным теледоктором страны.

Совсем недавно Малышева побывала в Чечне с дружеским и инспекционным визитом. «Наше утро начинается вот с такого символического жеста, — с восторгом воскликнула она, сдирая маску прямо на трапе. — Чечня стала первой территорией России, которая полностью отменила масочный режим. Остров счастья живет без масок!»

На этом «острове счастья» Малышева не обнаружила не только следов войны, но и ничего, что «напоминало бы о другой беде — битве с коронавирусом».

В том же выпуске программы «Жить здорово» от 9 марта, она, сославшись на исследования датских ученых, утверждала: «Рекомендация носить хирургические маски, чтобы поддержать общественное здоровье, не снижает частоту инфицирования новым коронавирусом».

В выпуске своей программы от 29 марта Малышева с уверенностью заявила: «Итак, сегодня абсолютно ясно: чем жестче локдаун, тем выше инфицируемость и заболеваемость… Жители РФ уже вернулись к нормальной жизни, поэтому третья волна коронавируса им не грозит».

САМА Малышева так сказала, а люди верят ей, как Богу. Вот и не желают носить маски, держать социальную дистанцию и тем более прививаться, ведь коронавирус, по словам той же Малышевой во время еще первой его волны, «чудо расчудесное».

Вспомним другого теледоктора — Александра Мясникова, который на этой неделе, появившись в «Прямом эфире» у Андрея Малахова, всячески агитировал за вакцинацию и недоумевал: «Почему это противостояние (прививочников и антипрививочников. — И. П.) сейчас появилось — я не очень понимаю. Почему вы не привились за два месяца до третьей волны?»

Товарищ не понимает. А те, кто слушали рекомендации и прогнозы доктора Мясникова в самом начале пандемии, наверняка их не забыли:

«Вероятность заразиться коронавирусом составляет для россиян ноль целых и ноль в периоде». Потом он немного подкорректировал свой прогноз:

«Даже если коронавирус, ну и что? Поэтому просто живите… Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут.

Да, от ковида умирают, только на порядок меньше, чем от практически всех привычных нам заболеваний». Рубрика Мясникова на ютьюб-канале Соловьева называется «Спасибо, доктор!». И впрямь, спасибо, доктор! Радуйтесь, это и ваш труд вливается в труд моей республики, оказавшейся по числу вакцинированных позади планеты всей.

Ну и как напоследок не вспомнить «Бесогона», то есть прошлогоднюю скандальную программу Никиты Михалкова, с его конспирологической теорией о рукотворности вируса, заговоре мирового правительства, задумавшего сократить популяцию до одного миллиарда, и поголовном чипировании тех, кто уцелеет. Именно эти бредни, путаясь в словах, озвучила певица Виктория Боня в своем ролике, который авторы спецпроекта «Рен ТВ» продемонстрировали как один из примеров вопиющего мракобесия иных властителей дум, настраивающих народ против вакцинации.

Боня — мракобес. Михалков — бесогон. «Рен ТВ» — мракобесогон. Как все запуталось! В зрительских мозгах такая же примерно мешанина. Ведь для зрителей ТВ по-прежнему источник знаний, как это ни прискорбно.

Ирина Петровская

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