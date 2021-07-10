Глава Госпогранслужбы: Если Morgenshtern сейчас в Украине, то мы на Марсе

Об этом пресс-центр Госпогранслужбы сообщил изданию “Сегодня”, комментируя заявление российского рэпера Morgenshtern (настоящее имя – Алишер Валеев). Валеев, который включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, утверждал 9 июля, что находится в Украине.

В то же время пресс-служба ГПСУ не опровергла и не подтвердила слова музыканта.

“ГПСУ не имеет права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами. Мы действуем в соответствии с законодательством. Если в отношении иностранца действует запрет въезда вынесенный уполномоченным государственным органом, то такое лицо не может пересечь границу на въезд в Украину. В случае отсутствия такого запрета рассматривается вопрос по оформлению граждан на въезд в нашу страну в соответствии с нормами законодательства”, – говорится в ответе.

Глава ведомства Сергей Дейнеко говорит иначе.

“Если Morgenshtern сейчас в Украине, то мы на Марсе. Ответить другим образом не позволяет законодательство”, – заявил он в комментарии “Стране”. О том, что российский рэпер не пересекал границу Украины, сообщают и источники “Украинской правды”.

В Службе безопасности Украины пояснили “Сегодня”, что попадание в “черный список” Минкульта необязательно предусматривает запрет на въезд в страну.

“Внесение в список предполагает два варианта – запрет въезда и незапрещение въезда”, – пояснили там.

Контекст:

Morgenshtern 28 апреля был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ отмечали, что причиной такого решения стала пропаганда наркотиков, насилия и жестокости.

У исполнителя летом этого года были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Однако 20 апреля, за два дня до отправки СБУ письма в Минкульт, Morgenshtern заявлял об их отмене. “Особенно после истории с Одессой… Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать”, – сказал рэпер.

17 июня стало известно, что Валеев подал иск в Окружной админсуд Киева, в котором обжаловал решение Службы безопасности Украины о включении его в список лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины. СБУ заявила о готовности отстаивать свою позицию в суде.

Morgenshtern во время выступления в Одессе 4 декабря 2019 года назвал “…баной показухой” объявление траура в Украине после пожара, в результате которого погибло 16 человек, 31 пострадал.

В интервью блогеру Юрию Дудю в 2020 году Morgenshtern называл президента РФ Владимира Путина “красавчиком”. “Путин – красавчик не потому, что он сделал что-то для страны крутое или что суперправит отлично. Просто круто, мощный мужик – и все. Прикинь, ты Путин, тебя знает весь мир. Круто, молодец. Прошел жизнь – какой следующий уровень? Респект. Это не про какие-то политические действия, а просто человек”, – заявлял он.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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