Мальта первая в Европе запретит въезд туристам, которые не привились от COVID-19

“Изменения в мерах, касающихся COVID-19. Любой человек в возрасте 12 лет и старше должен предъявить действительный сертификат о вакцинации для въезда на Мальту”, – сказано в сообщении.

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Министр здравоохранения Крис Фирн заявил, что правила начнут действовать со среды, 14 июля, пишет местное издание Times of Malta. Мальта будет первой страной в Европе, которая сделает такой шаг, сказал он.

Без прививки будут пускать только детей до 12 лет, если их сопровождают привитые родители. В качестве подтверждения вакцинации Мальта принимает только европейские или британские сертификаты.

Невакцинированные жители Мальты не смогут покинуть страну, а по возвращении они обязаны пройти карантин.

Контекст:

Мальта ужесточила правила въезда в страну после резкого увеличения количества больных COVID-19. Times of Malta сообщило, что за последние 10 дней число активных случаев заражения коронавирусом увеличилось в пять раз. В стране обнаружили “индийский” штамм вируса.

По данным минздрава Мальты на 10 июля, в стране за время эпидемии COVID-19 заболело около 31 тыс. человек, а почти 30,2 тыс. выздоровели.

Мальта является лидером среди европейских стран по темпам вакцинации. Обе дозы вакцины получили 79% жителей страны (346 тыс. человек), написало Times of Malta.

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