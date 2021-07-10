 

HBO показал первый кадр продолжения сериала “Секс в большом городе”

10.07.2021, 18:35, Новости дня
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“И просто так… Мы вернулись”, – говорится в подписи к фото.

На фото изображены три из четырех главных героинь “Секса в большом городе” – Кэри Бредшоу (Сара Джессика Паркер), Миранда Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлотта Йорк (Кристин Дэвис).

Ким Кэтролл, которая исполнила в сериале роль Саманты Джонс, на фотографии нет. Как известно, актриса отказалась принимать участие в съемках продолжения истории.

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Публикация от And Just Like That… (@justlikethatmax)

Контекст:

Премьера сериала “Секс в большом городе” состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма.

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь. Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл “Секс и город”.

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And Just Like That. Во второй части сериала будет показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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