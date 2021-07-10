 

Верещук: Вице-премьер Уруский обещал через месяц ввести в действие реестр исполнителей госконтрактов

10.07.2021, 18:34, Новости дня
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“Сегодня на комитете наконец заслушали Олега Уруского (Минстратегпром) о состоянии выполнения государственного оборонного заказа. Ну что сказать? Много проблем. Много хорошего тонет в болотах кабинетов, печатей, подписей, согласований и пересогласований. Например, электронный реестр исполнителей госконтрактов. До сих пор его нет. А этот реестр очень важен для нормального функционирования системы оборонных закупок. Но вице-премьер Уруский пообещал нам или ввести в действие реестр через месяц, или взять на себя политическую ответственность со всеми вытекающими последствиями. Итак, ждем реестр”, – написала политик.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1689017841284732

Контекст:

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение “Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021 год и 2022-й, 2023 годы”. Документ опубликован на сайте парламента. 30 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие это решение. Согласно документу, правительство должно было обеспечить доработку основных показателей гособоронзаказа с учетом обсуждения и утвердить их в двухнедельный срок, сообщал сайт Офиса президента.

На внеочередном заседании 2 апреля правительство одобрило основные показатели гособоронзаказа на указанные годы. В этом году гособоронзаказ будет выполняться уже согласно новому закону “Об оборонных закупках”, писала пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Более половины контрактов государственного оборонного заказа 2021 года заключены в прошлом году, сообщил Уруский. Общий объем финансирования государственного оборонного заказа на 2021 год составляет 27,109 млрд грн, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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