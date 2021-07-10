 

Обрушение дома в Майами. Поисковая операция продолжается 17-й день, число погибших приблизилось к 90

10.07.2021, 18:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы извлекли тела нескольких жертв, общее число подтвержденных погибших теперь составляет 86. Пожалуйста, молитесь за всех тех, кто потерял близких и чьи сердца разбиты этой невыразимой трагедией, и за тех, кто все еще ждет”, – сказала она.

Тела 62 погибших опознали, судьба 43 человек остается неизвестной, уточнила мэр города.

Сегодня 17-й день поисковой операции на месте обрушения, Кава сказала, что из-за дождя работы пришлось приостановить. Их возобновят, когда погода улучшится.

Контекст:

12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.

Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали. По словам спасателей, обрушение было “блинное”, оно не оставляет шансов на выживание.

5 июня уцелевшую часть дома снесли с помощью взрывчатки.

Власти заявляли, что надежд найти под завалами выживших больше нет. Спасатели сосредоточились на поисках останков жертв.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / 24 канал – «бросает тень на репутацию» — Лукашенко собираются лишить почётной степени в украинском вузе

26.08 / Британский музей сверг с пьедестала своего основателя и записал в рабовладельцы

10.09 / “Помогите, мне не на что купить еду”. 88-летний пенсионер из Ровно вызвал полицию

07.08 / США восстанавливают 10-процентные пошлины на канадский алюминий

21.02 / Землетрясение произошло в Туве

11.07 / Названы самые востребованные профессии в условиях коронавируса

06.07 / Названы сроки возможного возобновления строительства «Северного потока – 2»

08.07 / Венгрия решила экстрадировать обвиняемого в мошенничестве бизнесмена в Россию

03.08 / Нападение на тюрьму в Афганистане: не менее 20 погибших

20.06 / Антонов вернулся в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика