 

В Китае создали защищающую от жары умную ткань

10.07.2021, 18:32, Новости дня
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Китайские инженеры создали ткань, которая начинает работать как кондиционер при наступлении жаркой погоды.

Данное изделие относится к разряду умных устройств и изготовлено с использованием нанотехнологий, поясняют эксперты. В основные волокна встроено множество микрошариков из тефлона, титана и пластика.

Инженерам удалось добиться главного результата: ткань не позволяет поверхности тела человека перегреваться. Пошитая из данной умной ткани одежда успешно прошла испытания. Во время тестов человек в ней более часа в жаркую погоду пребывал под прямыми лучами солнца, а чувствовал себя лучше, чем в тени. Температура под поверхностью одежды оставалась на 5-6 градусов ниже, чем под обычной футболкой.



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