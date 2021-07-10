 

В Каталонии найдены останки крупного динозавра

10.07.2021, 18:32, Новости дня
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Во время раскопок в испанской провинции Каталония ученые обнаружили останки доисторической рептилии. Речь идет о жившем здесь миллионы лет назад динозавре, размеры которого сопоставимы с большим автобусом.

Предварительные исследования показали, что данное существо жило на Земле примерно 130 миллионов лет назад. Самое интересное, что на лапах древней рептилии сохранились когти, что позволит ученым получить значительно больше информации о динозаврах.

Не исключено, что гонги были необходимы, чтобы защищаться об более агрессивных и более сильных существ, живших в то же самое время, полагают исследователи. Также ученых заинтересовали такие детали, как очень крупные ноздри и очень большой хвост.



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