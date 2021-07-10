 

«Талибан»* проспонсирует строительство Главной мечети Вооружённых сил РФ

10.07.2021, 18:31, Разное
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Лидер исламистского движения «Талибан»* Фахн абн-Шаль заявил о готовности проспонсировать строительство Главной мечети Вооружённых сил РФ.

На такой дружественный шаг организация решилась после тёплого приёма её делегации в Москве.

«Талибан» проспонсирует строительство Главной мечети Вооружённых сил РФ– Мы долго думали, какой подарок можно преподнести нашим новым друзьям, и пришли к выводу, что лучший вариант — построить мечеть для Вооружённых сил России. Сами посудите: костяк их национальной армии — это бравые кавказские ребята, а правительство даже не додумалось обеспечить их защитой Аллаха, — заявил Фахн абн-Шаль, отметив, что именно Аллах прогнал с территории Афганистана коварных американских захватчиков.

В ряде источников также сообщается, что члены группировки планируют разграбить около пятнадцати таджикских и пакистанских сёл на границе с Афганистаном, чтобы добыть нужную сумму для начала строительства мечети.

*Организация запрещена в России

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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