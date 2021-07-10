Эксперты из Японии назвали дыхательные упражнения для снижения артериального давления

Эксперты по аэробным и анаэробным тренировкам из Японии назвали самые эффективные упражнения для снижения артериального давления. Их выполнение требует определённой последовательности действий и грамотному подходу к нагрузкам.

Ключевой фактор в снижении давления – оксид азота (II). Именно он позволяет расширяться сосудам и увеличивать кровоток, что приводит артериальные показатели в норму. Несмотря на врождённую способность организма самостоятельно заботиться о нужном уровне этого важного элемента, с возрастом его выработка в теле человека снижается вплоть до 80%. Таким образом, уже во взрослом возрасте многие начинают испытывать трудности с давлением, хотя до этого данный недуг никогда не беспокоил их. В этом случае лучшим решением станут именно аэробные упражнения, рассчитанные больше на выносливость, чем на физическую силу. Идеально подойдут спортивная ходьба или бег трусцой. Причём не следует безостановочно делать только эти упражнения. Достаточно 20 секунд бега, после которого следует дать телу физическую нагрузку. Можно в течение всё тех же 20 секунд попеременно поднимать ноги на уровень талии, а после вновь вернуться к пробежке или ходьбе. Несколько подходов позволят держать тело и сердечно-сосудистую систему в норме и неизменно приведут к снижению артериального давления.

Эксперты не оставили без внимания сложившуюся в мире ситуацию с ограничениями и возросшим числом сотрудников, работающих на удалённой основе. Из-за этого сократилась и активность граждан, которые теперь проводят очень много времени в стенах дома. В этом случае врачи рекомендовали использовать освободившееся время, которое раньше тратилось на путь до работы и обратно, и именно в этот период заниматься простыми физическими упражнениями.

Источник: inosmi.ru