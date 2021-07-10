Ученые выяснили, почему у жителей северных стран высокий рост

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10.07.2021, 18:30, Разное
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В процессе проведения исследования исследователи установили, что низкий или высокий рост человека зависит от того, какая температура окружающей среды. Кроме этого, данный средний показатель значительно изменился за последний миллион лет.
По словам экспертов, к появлению рослых людей на Земле привел холодный климат. При этом, в более теплых условиях они оставались достаточно невысокими. Также от температуры зависел размер человеческого мозга, хотя он не развивался так интенсивно как тело.

Ученые изучили свыше 300 образцов окаменелостей Homo, которые были найдены на планете. Этот вид появился намного раньше, чем Homo sapiens. К нему эксперты относят неандертальцев и Homo erectus. Полученные данные они объединили с климатическими моделями и выяснили, в каких именно условиях жил каждый конкретный вид.

Оказалось, что благодаря крупному телосложению в суровом климате древние люди лучше переносили низкие температурные режимы. По словам профессора Андреа Маники, представляющего Кембриджский университет, данная тенденция наблюдается и в современном мире. Те, кто проживает на холодных территориях, выше ростом, чем жители южных широт. Кроме этого, мозг был крупнее у тех представителей вида Homo, которые обитали в более пустынной местности. Благодаря жизни в такой среде они вынуждены были больше думать над тем, как правильно спланировать охоту на крупных животных.

Источник: profile.ru



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