Анастасия Волочкова намекнула поклонникам на новые романтические отношения

В мае Анастасия Волочкова пояснила о том, что рассталась со своим бойфрендом Олегом. Недавно она опубликовала в микроблоге Instagram пост, в котором намекнула на новые романтические отношения.

Балерина написала, что «ее сердце наполняет новое светлое свежее чувство», а также пожелала фолловерам прекрасных выходных. Знаменитость сопроводила текст снимком, на котором она запечатлена в белоснежном костюме, черном топе и босоножках на шпильке. Своей образ Анастасия Волочкова дополнила стильной укладкой и массивными серьгами.

Ранее балерина признавалась, что их отношения с Олегом были разрушены из-за патологической ревности, которая местами переходила в паранойю. Фолловеры думают, что этим постом звезда намекнула на новый роман. Вероятнее всего, танцовщица будет скрывать эти отношения, как и предыдущие.

В Сети недавно появилась информация о том, что Анастасия Волочкова планирует сдать свою квартиру, расположенную у Русского музея. Окна шикарного жилья выходят прямо на Михайловский сквер.