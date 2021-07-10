 

Анастасия Волочкова намекнула поклонникам на новые романтические отношения

10.07.2021, 18:30, Разное
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В мае Анастасия Волочкова пояснила о том, что рассталась со своим бойфрендом Олегом. Недавно она опубликовала в микроблоге Instagram пост, в котором намекнула на новые романтические отношения.
Балерина написала, что «ее сердце наполняет новое светлое свежее чувство», а также пожелала фолловерам прекрасных выходных. Знаменитость сопроводила текст снимком, на котором она запечатлена в белоснежном костюме, черном топе и босоножках на шпильке. Своей образ Анастасия Волочкова дополнила стильной укладкой и массивными серьгами.

Ранее балерина признавалась, что их отношения с Олегом были разрушены из-за патологической ревности, которая местами переходила в паранойю. Фолловеры думают, что этим постом звезда намекнула на новый роман. Вероятнее всего, танцовщица будет скрывать эти отношения, как и предыдущие.

В Сети недавно появилась информация о том, что Анастасия Волочкова планирует сдать свою квартиру, расположенную у Русского музея. Окна шикарного жилья выходят прямо на Михайловский сквер.



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