В США демонтировали памятник генералу Ли

В американском городе Шарлотсвилл в штате Вирджиния демонтировали памятник командующему армией Конфедерации генералу Роберту Ли, сообщили СМИ.

Демонтаж монумента провели утром, скульптуру сняли с постамента с помощью подъемного крана, передает ТАСС со ссылкой на радио NPR.

После этого в Шарлотсвилле также демонтировали памятник другому деятелю конфедератов – генералу Томасу Джексону (1824-1863).

Статую Ли поставили в городе в 1924 году, Джексону – в 1921 году. Скульптуры планируется оставить в собственности местных властей, пока те не решат, что с ними делать дальше.

Напомним, волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или расизму, началась в разных странах мира после митингов за права чернокожих. В США за время протестов были демонтированы более 30 памятников мореплавателю Христофору Колумбу.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.