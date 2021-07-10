 

Жена убитого президента Гаити сделала заявление

10.07.2021, 18:28, Новости дня
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Супруга покойного президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин заявила, что ее мужа убили наемники, сообщают СМИ.

«Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны», – сказала Мартин Моиз, передает РИА «Новости» со ссылкой на Haiti24.

Она добавила, что главу государства убили за то, что тот пытался провести в стране несколько проектов, в том числе организовать референдум и выборы.

Ранее Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства президента Гаити. Ранее глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что из 28 членов отряда, убившего президента Жовенеля Моиза, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в Госдепе заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США.



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