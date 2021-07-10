 

Рогозин сообщил о заправке МЛМ «Наука» для запуска на МКС

10.07.2021, 18:28, Новости дня
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Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», который вскоре должен отправиться к Международной космической станции (МКС), заправлен, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«МЛМ «Наука» заправлен компонентами ракетного топлива. Замечаний нет. Завтра (в воскресенье, 11 июля – прим. ВЗГЛЯД) транспортировка на площадку технического комплекса для продолжения работ по подготовке к запуску», – отметил Рогозин в своем Telegram-канале.

В пятницу на Байконуре завершились работы по дооснащению стартового комплекса ракеты-носителя (РН) «Протон-М», который обеспечит запуск МЛМ «Наука».



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