Рогозин сообщил о заправке МЛМ «Наука» для запуска на МКС

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», который вскоре должен отправиться к Международной космической станции (МКС), заправлен, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«МЛМ «Наука» заправлен компонентами ракетного топлива. Замечаний нет. Завтра (в воскресенье, 11 июля – прим. ВЗГЛЯД) транспортировка на площадку технического комплекса для продолжения работ по подготовке к запуску», – отметил Рогозин в своем Telegram-канале.

В пятницу на Байконуре завершились работы по дооснащению стартового комплекса ракеты-носителя (РН) «Протон-М», который обеспечит запуск МЛМ «Наука».