 

Путин пожелал выпускникам вузов найти свое подлинное призвание

10.07.2021, 18:22, Разное
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Российский лидер отметил, что 10 июня во всех регионах страны празднуется Всероссийский студенческий выпускной. В связи с этим он поздравил молодых профессионалов с окончанием обучения в вузах и защитой дипломов.

По словам российского лидера, “яркая и незабываемая” пора студенчества остается у выпускников позади, теперь все в жизни молодых людей будет зависеть от них самих. Путин выразил уверенность в том, что российские выпускники смогут добиться очень многого, выполняя поставленные перед собой задачи. Он подчеркнул, что в современном мире необходимо постоянно получать новые знания, применяя самые передовые решения в своей профессиональной среде.

Владимир Путин выразил надежду на то, что молодые российские специалисты выпускаются из вузов нацеленными на успех, понимая ценность знаний и саморазвития. По его словам, в России будут и дальше развиваться платформы и системы, созданные в помощь выпускникам вузов. Президент пожелал каждому из них найти свой “неповторимый путь” и настоящее призвание, хоть это и не всегда получается с первого раза.

Также Владимир Путин поздравил педагогов и выразил надежду на то, что выпускники, как и миллионы россиян, пронесут через года признательность и уважение к своим педагогам.

Также к выпускникам с поздравлениями обратилась сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее словам, на сегодняшний день у молодых специалистов есть все для того, чтобы приносить пользу родине. Она призвала выпускников никогда себя не ограничивать и не сдерживать, а вместо этого ставить перед собой по-настоящему амбициозные задачи.

В свою очередь главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко поздравил с окончанием обучения выпускников медицинских вузов и призвал их внести свой вклад в развитие системы здравоохранения. По его словам, перед медицинским сообществом сейчас стоит новый вызов — пандемия коронавируса. Проценко уверен: с приходом молодых специалистов в больницы и поликлиники, система здравоохранения в России будет меняться их силами.



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