Даже иракцы бегут из Беларуси

Как Литва пытается справиться с миграционным кризисом, вызванным политическим конфликтом с соседней страной.

В Литве — миграционный кризис: ежедневно границу страны пересекает больше нелегальных мигрантов, чем за весь прошлый год в сумме. Литовские власти обвиняют Беларусь, которая не препятствует, а может, и способствует наплыву мигрантов. Границы усилены, насколько возможно; мест для расселения беженцев не хватает. Литва пытается изменить законодательство по предоставлению убежища и рассчитывает на помощь Европы.

«Подарок» Беларуси

Страны Южной Европы — Италия, Греция, Мальта — постоянно сталкиваются с большим потоком мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Теперь аналогичная проблема затронула Литву. В 2020 году в страну просочились 74 нелегальных мигранта, в 2019-м — 36. С начала этого года в Литву уже прибыли 1488 нелегальных мигрантов, большая часть — в июне и июле. Изменился демографический портрет. Раньше границу нелегально пересекали в основном россияне и белорусы. Теперь, по данным МВД республики, это преимущественно иракцы, а также граждане Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран Африки и Ближнего Востока. Все они приходят со стороны Беларуси. С начала лета по маршруту Багдад — Минск летают четыре прямых рейса в неделю, из Турции прямые рейсы — практически каждый день.

Литва прямо обвиняет Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве «гибридного оружия». Еще 26 мая, после инцидента с посаженным в аэропорту Минска самолетом Ryanair, Александр Лукашенко заявил, что раньше Беларусь останавливала трафик наркотиков и нелегальных мигрантов — теперь западные страны «сами будут их есть и ловить». А 2 июля, выступая во Дворце республики в преддверии Дня независимости, Лукашенко высказался еще конкретнее: «Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций».

Жители палаточного лагеря на границе Беларуси и Литвы. Фото: Mindaugas Kulbis / AP Photo

В Литве считают, что это сознательная политика Лукашенко. «Есть все основания полагать, что

власти Беларуси полностью в курсе того, что мигранты нелегально пересекают литовскую границу и даже используют это в качестве гибридного инструмента против Литвы и всего ЕС, —

заявили «Новой газете» в МИД страны. — Мы уверены, что такими действиями Беларусь нарушает целый ряд международных обязательств в борьбе с нелегальной миграцией. (…) Все это происходит в ситуации, когда Беларусь не испытывает какого-то дополнительного внешнего давления в плане притока мигрантов, как это было в отдельных регионах Европы несколько лет назад, что только усиливает наши подозрения в искусственном характере происходящего».

В литовском министерстве внутренних дел уверены в том же и приводят свои аргументы.

Во-первых, очевидный политический конфликт: Литва раньше и громче других стран выступила с критикой выборов в прошлом году и продолжает поддерживать белорусскую оппозицию.

Во-вторых, заявление Лукашенко о невозможности остановить поток мигрантов.

В-третьих, говорят в МВД, «есть основания полагать, что официальные власти Беларуси помогают мигрантам нелегально пересекать границу. Есть физические доказательства: некоторые попадают в Литву с туристической визой Беларуси в своем паспорте».

Усилить границы

Очевидная необходимость — усилить границы. 2 июля Литва объявила режим ЧС в связи с наплывом беженцев. Пограничникам помогают полиция Литвы, Служба общественной безопасности, Союз стрелков. В помощь литовцам десятерых пограничников направила Эстония, четверых — Финляндия. К защите границ будет привлечена армия — такой вариант долгое время рассматривался как крайняя мера, но теперь на нее придется пойти. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, комментируя решение правительства в среду, подчеркнула, что «армия на границе стрелять не будет».

Кроме того, планируется возвести некие физические барьеры на границе. По словам премьера, речь идет не о бетонной стене, а о специальных заграждениях, которые используются в армии.

К патрулированию границы присоединились офицеры Европейского агентства пограничной и береговой охраны (FRONTEX) из Германии, Франции и Венгрии, к концу месяца их число должно вырасти до 30 человек. В конце июля Литву намерен посетить директор агентства FRONTEX Фабрис Ленджери, чтобы лично оценить ситуацию.

Европа тоже обеспокоена и намерена помочь Литве решить миграционный кризис настолько эффективно, насколько это возможно. В условиях открытых границ внутри ЕС мигранты часто ненадолго задерживаются в Балтийских странах и едут дальше — внутрь Евросоюза. Так что нынешняя проблема касается не только Литвы.

Граница Литвы и Беларуси. Фото: Paulius Peleckis / Getty

Палаточные лагеря

Несмотря на все усилия, которые уже были предприняты, поток нелегальных мигрантов не становится меньше: за первые три дня этой недели в Литву прибыли 256 человек. С ними нужно что-то делать.

В МВД республики «Новой газете» описали процедуру, которую проходят все прибывшие. Сначала их изолируют в Центре регистрации иностранцев, где проверяют документы, если они есть, и устанавливают личность, если это возможно. Там же всех тестируют на коронавирус. Пока человек находится на изоляции, о нем собирают максимум информации, пытаясь установить его происхождение, причины миграции и обстоятельства проникновения в Литву.

Многие, говорят в МВД, сразу просят предоставить им политическое убежище. Изучением запросов занимается департамент миграции. «Если оснований для выдачи убежища нет, нелегальные мигранты будут возвращены в страну происхождения», — говорят в МВД. Речь идет, прежде всего, об экономических мигрантах, которые приехали в поисках лучшей жизни, а не тех, кто бежал по политическим причинам. Поскольку сейчас больше всего прибывших из Ирака, в ближайшее время туда должна отправиться литовская делегация, чтобы обсудить детали возвращения мигрантов.

Во вторник министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что в связи с наплывом мигрантов Литва должна сократить процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении убежища до 10 дней (в нормальных обстоятельствах она занимает несколько месяцев). Законопроект об ускорении и упрощении рассмотрения процедуры предоставления убежища парламент Литвы рассмотрит в пятницу.

Это непросто: часто задержанные на границе мигранты не имеют документов, не называют своего имени или страну происхождения. «Но наша цель — сделать все как можно скорее, потому что задержки в процедурах являются для нас огромным бременем», — говорит министр Билотайте.

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Большая проблема — размещение всех мигрантов. Обычно соискателей убежища селили в Центре по приему беженцев в городе Рукла, там они могли оставаться по несколько месяцев в ожидании решения департамента миграции. Но центр в Рукле уже давно заполнен до предела. Поэтому сейчас большую часть мигрантов расселяют по разным муниципалитетам, то есть где придется — например, в школах.

На пограничной заставе у города Друскининкай достроили ангар, он должен вместить 70 человек. Еще один ангар достраивают на заставе неподалеку. Возле центра регистрации иностранцев разбит палаточный лагерь. На этой неделе должен появиться еще один. В МВД обещают, что в палатках будут обеспечены «базовые жизненные потребности». Но возможную локацию в министерстве не раскрывают. По словам главы ведомства, «соседи из недружественной страны слушают и на основании этого, возможно, тоже вырабатывают свою стратегию».

Палаточные лагеря и ангары — временное решение: сейчас в Литве жара, но тепло будет еще пару месяцев, после этого людям нужно предоставить нормальное жилище. Как это сделать — пока непонятно.

Литовские власти сейчас консультируются с Грецией: там миграционный кризис носит постоянный характер, и чиновники научились работать быстро. Предполагается, что они помогут литовцам «оптимизировать процессы».

Мария Епифанова

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