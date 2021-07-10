 

Суд в ЮАР отказался выпустить на свободу экс-президента Зуму

10.07.2021, 17:40, Новости дня
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Мотивируя свое решение, судья в деле Зумы Бхеки Мнгуни заявил, что отмена решения суда высшей инстанции не является юридически обоснованной. По его словам, в ЮАР нет власти выше, чем Конституционный суд, и его решения не могут быть отменены судом низшей инстанции.

Отмечается, что Зума находится в тюрьме с вечера 7 июля. Он обратился в высокий суд после того, как Конституционный суд Южной Африки 29 июня признал его виновным в неуважении к суду и приговорил к 15 месяцам заключения.

Решение Конституционного суда ЮАР последовало за отказом Зумы явиться в комиссию по борьбе с коррупцией, чтобы ответить на вопросы о его предполагаемой причастности к коррупции во время его пребывания на посту президента. Зума неоднократно отрицал все обвинения.

Рассматривающий дело судья заявил, что Зума попытался подорвать легитимность Конституционного суда, проведя “политически мотивированную клеветническую кампанию” против него, комиссии и судебной власти.

Контекст:

Джейкоб Зума был президентом ЮАР с 2009-го по 2018 год. Затем главу страны вынудили уйти в отставку представители его же партии “Африканский национальный конгресс” из-за причастности к коррупции.

В 2016 году Верховный суд страны постановил, что президент ЮАР нарушил конституцию, отказавшись выплатить часть бюджетных денег, потраченных на реконструкцию своего дома. Утверждалось, что Зума построил в своем имении бассейн и амфитеатр за $20 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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