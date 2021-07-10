Козак курирует уничтожение национальной идентичности украинцев в ОРДЛО через фонд “Русский мир” – украинская разведка

Козак является главой попечительского совета фонда “Русский мир”, заявили разведчики.

“Под прикрытием этого фонда на временно оккупированной территории востока Украины открыто представительство так называемого международного культурного проекта “Русский центр”, который координирует работу местных органов для осуществления гуманитарной и культурной агрессии против Украины”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2138609599614084

Фонд “Русский мир” – это один из инструментов “мягкой силы” оккупационной власти, уверены в ГУР.

“Военная разведка отметила, что основные усилия гуманитарные подразделения РФ направляют на “полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях”.

“Это искоренение украинского языка и культуры во всех сферах жизнедеятельности местного населения, внедрение российских стандартов образования в местных учебных заведениях, насаждение искаженных исторических фактов по истории региона, дальнейшее ментальное сближения жителей ОРДЛО с населением РФ”, – заключили в ГУР Минобороны.

Контекст:

Козак также является политическим советником президента России Владимира Путина на переговорах “Нормандской четверки”. После саммита Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве Козак говорил о появлении надежды на урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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