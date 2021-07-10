 

В Google появилась забавная пасхалка к 20-летию фильма “Блондинка в законе”

10.07.2021, 17:40, Новости дня
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Чтобы увидеть скрытую анимацию, нужно набрать в строке поиска “Блондинка в законе”. В правой части страницы появится розовая сумочка. После нажатия на нее страница оживает.

На экране появится маленькая собачка главной героини Эль Вудс, которая после сушки феном-колпаком в кресле окрасит результаты поиска в розовый цвет.

Скриншот: google.com

Скриншот: google.com
Контекст:

“Блондинка в законе” – американская комедия Роберта Лукетича, произведенная на студии Metro-Goldwyn-Mayer. Фильм основан на одноименном романе Аманды Браун. Лента рассказывает о президенте университетского женского клуба, которая ради парня поступает в Гарвард на юридический факультет. Первая часть собрала несколько наград: Teen Choice Awards (“Кино лета”), MTV (“Лучшая комедийная роль” (Риз Уизерспун), “Лучшая реплика”, “Лучшая одежда”). И даже были номинации на “Золотой глобус”.

В 2003 году состоялась премьера продолжения картины. В настоящее время в разработке находится третья часть франшизы, которая должна выйти в 2022 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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