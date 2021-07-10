Ингулецкий ГОК: Базовая цена для расчета рентных платежей за полезные ископаемые не должна включать расходы на транспорт

“В прошлом году мы продали в Китай 22% всей руды. Но основную часть руды мы продавали на украинский рынок. Транспортные расходы у нас составили больше 30% в цене руды. При этом прошлый год был неплохой. А когда низкий рынок, то тогда транспортные расходы в Китае составляют до половины цены руды, – рассказал Кривуля. – Поэтому крайне важно при расчете базовой цены для расчета рентных платежей отнимать железнодорожный тариф, логистику по Украине, и морской фрахт. Это крайне важно”.

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект №5600 в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики. Один из блоков изменений предполагает повышение рентных платежей на добычу полезных ископаемых.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект “попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики”.

Принятый в первом чтении законопроект №5600 с изменениями в Налоговый кодекс уже привел к отказу от намерений инвестировать в Украину со стороны топ-менеджмента “АрселорМиттал Кривой Рог”. Глава представительства “АрселорМиттал Кривой Рог” в Киеве Владимир Ткаченко отметил в комментарии Politeka, что украинские предприятия не поставляют руду в Китай, поэтому при формировании ренты в Украине из стоимости необходимо исключить расходы на доставку в Китай.

Включение транспортной составляющей в формулу расчета ренты на железную руду, предлагаемое законопроектом №5600, – это дискриминация. С таким заявлением выступила глава компании “Феррэкспо Сервис” Ярославна Блонская.

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