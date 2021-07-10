 

TikTok начнет автоматически удалять нежелательный и запрещенный контент

10.07.2021, 17:38, Новости дня
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Как сообщили в администрации TikTok, оценивать контент, размещаемый в данной сети, вскоре будут не профессиональные рецензенты, а искусственный интеллект. Таким образом, проверку можно будет проводить уже не выборочно, а тотально.

Также, по мнению специалистов, автоматизированная система сможет более объективно оценивать выложенный видеоконтент и выбрать для удаления те материалы, которые запрещены или нежелательны для распространения в публичной сфере.

Сцены с насилием, порнография, призывы к незаконным действиям будут блокироваться и удаляться автоматически, обещают представители TikTok. Впрочем, у авторов видео останется возможность обратиться к модератору, если они не согласны с решением искусственного интеллекта.



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