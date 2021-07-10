 

Новый iPad Pro представят в компании Apple

10.07.2021, 17:38, Новости дня
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Напомним, что ранее «Яблочная» компания представила дорогую версию планшета iPad Pro, в котором размер диагонали экрана составлял 12,9 дюйма. И только теперь очередь дошла до более скромной версии 11-дюймовым дисплеем. Впрочем, в обоих случаях использована подсветка mini-LED.

Новая модель выйдет на рынок в 2022 году, обещают в компании. Разработчики пока не рассказывают обо всех технических подробностях, однако эксперты полагают, что производитель обновит процессор.

Задержка с выпуском может быть связана с некоторыми проблемами, говорят специалисты. Ведь в уже выпущенной версии появляется пока необъяснимое зеленое свечение. Очевидно, разработчик все еще пытается устранить данную проблему.



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