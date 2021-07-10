 

У Светланы Светличной начались серьезные проблемы с памятью

10.07.2021, 17:36, Разное
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Соседка Светланы Светличной рассказала, что врачи дают неутешительные прогнозы по поводу состояния здоровья 81-летней известной актрисы. По ее словам, у артистки начались серьезные проблемы с памятью.
«Сдавать позиции» Светлана Светличная начала пару месяцев назад, сразу после своего дня рождения. Она перестала узнавать даже самых близких друзей. Соседка сообщила, что недавно знаменитость прошла мимо них и даже не поздоровалась, так как не поняла, кто перед ней стоит. Ранее она всегда была приветливой и любила общение. Женщина отметила, что Светлана Афанасьевна страдает от одиночества, так как сын к ней не приезжает. Она осталась одна и нуждается в участии и внимании родственников.

О том, что у Светланы Светличной началась старческая деменция, в начале года пояснила Елена Перелыгина. По словам психолога, возрастные изменения актрисы сказываются не только на ее памяти, но и на умении ориентироваться в пространстве и умственных способностях.

Источник: popcake.tv



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