Врачи не рекомендуют злоупотреблять жидкостью во время жары

Врачи настоятельно не рекомендуют злоупотреблять жидкостью и различными напитками во время жары. Следует внимательно относиться не только к составу воды, но и к её температуре.

Врач-гастроэнтеролог Елена Знахаренко отмечает, что нет устоявшейся нормы по количеству выпиваемой человеком жидкости в день. Наиболее правильный расчёт для жаркого дня можно произвести по формуле: 40 мл воды на 1 кг массы тела. В этом случае организм будет получать именно тот объём, который ему необходим. Также стоит учесть время, за которое выпивается норма. Не следует за один раз принимать положенные 2 литра. Нужно правильно разделить эти приёмы и употреблять 80% воды до 17:00, а оставшуюся часть до 21:00. В этом случае минимизируется нагрузка на почки и не будет отёчности. Если же даже при соблюдении нормы человека мучает жажда и нет заболеваний почек или сердечно-сосудистой системы, можно увеличить объём жидкости.

Врач-кардиолог Марина Ерина объяснила, что сердце испытывает повышенную нагрузку при перегрузке организма жидкостью. Именно поэтому особо внимательно следует подходить к нормированию людям с заболеваниями сердца и сосудов. При этом важно учитывать качество выпиваемой воды и пить только очищенную и безопасную воду. От кофе, чая и пакетированных соков или газировки следует отказаться сразу, ведь в этом случае организм не получит нужного количества жидкости, так как воспринимает эту продукцию как еду. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что похожая ситуация и с очень холодными напитками. Они просто блокируют выработку ферментов в желудке, и он перестаёт переваривать белок.

Источник: doctorpiter.ru