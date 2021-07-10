Поклонники восхитились фото Ксении Бородиной в золотом бикини

Ксения Бородина показала в своем микроблоге Instagram фото, на котором она запечатлена в золотом бикини и рубашке такого же цвета в Арабских Эмиратах. Поклонники восхитились красотой ведущей «ДОМа-2», отметив, что Курбан Омаров многое потерял.

Свой образ Ксения Бородина дополнила головным убором, выполненным в виде солнечных лучей и ярким макияжем. Подписчики засыпали 38-летнюю знаменитость комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит. Также телеведущую сравнили с ее экс-коллегой по телестройке Ольгой Бузовой. По мнению фолловеров, в микроблоге Ксении Бородиной нет и сотой доли пошлости, которая присутствует в публикациях поющей ведущей.

Многие подписчики сошлись на то, что фотография знаменитости будто кричит: «Смотри, кого ты потерял». Недавно Ксения Бородина подала на развод со своим супругом Курбаном Омаровым. В браке пара жила шесть лет, но недавно инстадива подтвердила свой «холостяцкий статус». Она попросила фанатов не задавать ей вопросы по поводу причин расставания с экс-возлюбленным. Звезда призналась, что пыталась спасти семью, но одного желания оказалось недостаточно.