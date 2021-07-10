Лодка с детьми врезалась в ограждение одного из каналов Петербурга

Моторная лодка с восемью пассажирами, включая троих детей, врезался в бетонное ограждение в Дудергофском канале Петербурга.

«В 15.23 мск поступила заявка от очевидцев: Кировский район, Дудергофский канал, лодка совершила наезд на бетонное ограждение, три человека оказались в воде», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Уточняется, что в лодке было восемь человек, в том числе трое детей. Их осматривают врачи.

Ранее дети пострадали в столкновении моторной лодки с судном в Астраханской области.