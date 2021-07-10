Городские пустыри, заросшие борщевиком, застроят торговыми центрами

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые обязывают городские власти передавать под застройку бесхозные земли, заросшие борщевиком Сосновского.

Участки, на которых завёлся сорняк, будут в упрощённом порядке переводиться в категорию земель промышленного назначения и выставляться на продажу по стоимости в два раза ниже рыночной. Для покупателей установлены обязательные требования: использование земли только под строительство торгового центра или развлекательного комплекса, полное асфальтирование территории и запрет на высадку зелёных насаждений.

– Борщевик Сосновского — это зараза, которая охватила наши сельскохозяйственные земли и уже понемногу наступает на города России. Если вовремя не остановить распространение сорняка, то скоро вместо парков у нас будут поля борщевиков. Бороться с ним сложно и затратно. Даже после полной вырубки растение заново вырастает спустя неделю. А деньги из бюджета на его вырубку и химическую обработку выделяются постоянно. Единственный и самый надёжный способ ликвидировать сорняк — это застроить очаги так, чтобы там не смогла прорасти никакая травинка. Такая застройка характерна только под два вида сооружений: торговые центры и развлекательные комплексы. И борщевик поборем, и людям приятное сделаем, — рассказал депутат Госдумы и член Комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Администрация Твери в рамках приятных изменений начала готовить документы для выставления на торги 30% муниципальных земель. Уже через пол года в центре города планируют открыть 20 новых торговых центров.

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