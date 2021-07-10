Мнение: ФБК опаснее «Талибана»?

«Талибан» в России признан террористической организацией и запрещен. И «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального в России запрещен. Потому что Мосгорсуд признал ФБК экстремисткой организацией.

Более того, треть россиян (32%) поддерживают это решение Мосгорсуда. Это следует из опроса «Левада центра»(к слову, включенного в список иноагентов).

Но с Талибан официальные лица России ведут переговоры.

А с ФБК никаких переговоров не было, нет и не будет. Это потому, что ФБК опаснее «Талибана»? Или потому что «Талибан» не представляет никакой угрозы власти, а ФБК власть все-таки побаивается? Вот и запретила?

PS Между Москвой и Бишкеком – три часа разницы во времени. Эти мысли я выложил «отложенной записью» еще с ночи. Когда мои размышления появятся на моей странице в ЖЖ, в Кыргызстане, где я сейчас нахожусь, будет уже полдень. У мен уже будут встречи, поэтому ответить на комментарии смогу только или вечером, или во время переездов…

Фотография Мосгорсуда отсюда

Фотография делегации террористической органии «Талибан» в Москве отсюда

—