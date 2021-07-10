 

Ураган чувств: история любви капитана сборной Англии Гарри Кейна и Кэти Гудлэнд

10.07.2021, 16:56, Разное
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У Гарри Кейна есть прозвище – Ураган (Hurricane – по-английски “ураган”) и на этом Чемпионате он действительно готов сметать все и всех на своем пути. На его счету уже 4 гола, он был признан лучшим игроком матча Англия-Дания. Благодаря голу Гарри сборная Англии впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Напомним, что Евро-2020 проходит при поддержке одного из партнеров vivo.

Каждый раз во время важных матчей на трибунах капитана поддерживает его супруга Кэти. Гарри и Кэти вместе учились школе Chingford Foundation School. Уже тогда между ними зародились чувства. Не так давно в интернете появилась фотография 2005 года: звезда футбола Дэвид Бэкхэм приехал в родную школу и позирует с маленькими учениками. Этими школьниками как раз и оказались Гарри и Кэти.

Кэти окончила колледж искусств и поступила в Лондонский Университет искусств. Однако увлечение фитнесом оказалось для нее сильнее любви к Моне и Ренуару и вскоре она начала работать инструктором в фитнес-клубе.

Гарри и Кэти вместе уже около 12 лет, но оформлять отношения они не спешили. В начале января 2017 года у пары родилась дочь и только через полгода футболист решился сделать предложение руки и сердца. Кольцо Гарри преподнес в лучших традициях романтических фильмов на закате, на Багамах.

Пара поженилась в июне 2019 года. Сейчас они воспитывают двух дочерей Иви и Вивьен и сына Луиса. На странице Гарри в социальных сетях большая часть фотографий посвящена футболу, но мы уверены: будь у него смартфон vivo, идеальных сефли с Кэти было бы гораздо больше.



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