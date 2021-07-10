 

Снайпер боевиков 9 июля убил на Донбассе украинского военного. Бригада назвала его имя

10.07.2021, 16:46, Новости дня
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“Вчера во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Золотое погиб наш побратим – старший солдат Яськив Владимир Богданович. Владимир находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов калибра 82 мм”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/24th.brigade/posts/1878171082351678

Военные дали адекватный ответ на обстрелы из разрешенного вооружения для подавления огневых точек.

“Но при смене позиции старшим солдатом Яськивым произошло непоправимое. Снайпер смертельно ранил Владимира. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью”, – уточнила бригада.

Яськив родился 29 июля 1977 года в поселка Большие Борки Тернопольской области.

Контекст:

Российско-оккупационные войска 9 июля открывали огонь по позициям украинских военных 13 раз. Они ранили одного военного ВСУ, еще двое получили боевые травмы. 8 июля в результате снайперского обстрела боевиками погиб сержант ВСУ. В этот день оккупанты 11 раз нарушили договоренности о прекращении огня.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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