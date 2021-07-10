“Санкции действуют в полном объеме”. Данилов опроверг продажу сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

“Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или о том, что “санкции не работают”, – сознательная и целенаправленная дезинформация общества, которая не соответствует действительности”, – написал он.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1230848270662754

По его словам, информация о продаже сети автозаправочных станций Glusco неправдивая.

“Не соответствует действительности информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур. Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в подковерном режиме, как к этому привыкли “творцы” коррупционно-олигархической системы. И не важно, касается это отечественной или иностранной кампании, которые могут ошибочно полагать, что имеют карт-бланш на действия вне правового поля Украины”, – пояснил Данилов.

Секретарь СНБО посоветовал народным депутатам не пытаться “порешать привычным им образом” вопрос снятия или ослабления санкций.

“Как и попытки избежать уплаты налогов, которые приводят “украинских” бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем через офшорные компании, так и попытка избежать санкций – явление одного порядка. Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложены украинские санкции”, – заключил он.

Контекст:

В марте этого года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов и масштабных обысках по всей стране. Источник издания “ГОРДОН” в правоохранительных органах сообщал, что речь идет о сети Glusco.

Как писало агентство LIGA.net в Telegram, Glusco, по неофициальным данным, контролируют структуры, связанные с Медведчуком. Также об этом сообщало агентство “Интерфакс-Украина”.

11 марта на трех нефтебазах и 105 автозаправочных комплексах сети ООО “Глуско Ритейл” провели обыски в рамках уголовного производства. В Glusco называли действия правоохранителей “недопустимыми”, а обвинения – “абсурдными”.

14 июня пресс-служба Государственной фискальной службы сообщила, что ГФС наложила арест на корпоративные права группы компаний, которая завозила нефтепродукты из РФ. “РБК-Украина” написало, что речь идет о сети АЗС Glusco.

В начале июля один из топ-менеджеров сети автозаправочных станций Glusco сообщил о возобновлении ее работы с новым владельцем, которым стала государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR. По его словам, логотип и надпись Glusco закрыли черной пленкой.

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