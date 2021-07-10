 

Украинки, которых арестовывали в Дубае за голую фотосессию, разрисовали ягодицы в поддержку Англии на Евро 2020

10.07.2021, 16:46, Новости дня
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После того как сборная Украины проиграла Англии в 1/4 чемпионата украинки решили поддержать англичан на Евро. Они разрисовали лица и ягодицы флагами Англии и устроили тематическую фотосессию.

Также украинки нарисовали несколько плакатов в поддержку англичан накануне их матча с Данией. Девушки предрекали счет 10:0 в пользу Англии (датчане и правда проиграли Англии, но со счетом 1:2).

Акция украинок привела к тому, что неназванный спортивный фанат поставил £50 тыс. на Англию от имени девушек.

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Публикация от Bookielink (@bookielink)

Контекст:

О задержании украинок в Дубае стало известно 5 апреля. Местная полиция задержала их за участие в обнаженном виде в съемках видеоклипа на балконе небоскреба. Женщины якобы распространяли в соцсетях фото и видеоматериалы с обнажением.

Женщинам предъявили обвинение в нарушении закона страны о публичных нормах этики. В соответствии с законодательством Объединенных Арабских Эмиратов, наказанием за такое правонарушение может быть штраф в размере примерно $1300 (около 36 тыс. грн) с последующей депортацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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