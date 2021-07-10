В компании Square подтсердили планы создания аппаратного кошелька для биткоинов

Компания Square, основанная Джеком Дорси, более известным как человек, запустивший Twitter, сообщает, что вскоре представит свой аппаратный кошелек для биткоинов.

Кстати, информация об этом впервые была распространена именно через Twitter. По словам разработчиков, идея состоит в том, чтобы увеличить возможности пользователей хранить криптовалюты и осуществлять операции с ними.

Как поясняют специалисты, большинство предлагаемых криптовалютных кошельков являются виртуальными. В данном же случае речь идет об аппаратном виде кошелька, который считается более надежными и открывает больше возможностей для владельцев биткоинов и прочих криптовалютных ресурсов. Кстати, по данным статистики, объем глобального рынка криптовалют достиг уже двух триллионов американских долларов.