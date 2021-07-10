В США продемонстрировали концепт Hyperloop для перевозки контейнеров

Напомним, что Hyperloop – это концепция транспорта будущего, по которой капсула с пассажирами или грузов движется внутри вакуумной трубы со скоростью, близкой к звуковой.

В Соединенных Штатах, как и в Европе, уже создано несколько концепций такого транспортного сообщения. На этот раз в США представили модель Hyperloop для перевозки контейнеров.

По замыслам инженеров, скорость здесь будет поменьше – всего 600 километров в час. Зато таким видом транспорта можно будет ежедневно доставлять из одной части страны в другую до 2800 грузовых контейнеров, для перевозки каждого из которых понадобилась бы автомобильная фура или железнодорожная платформа. Специалисты считают, что таким образом можно не только увеличить скорость доставки грузов, но и сократить количество вредных выбросов в атмосферу.