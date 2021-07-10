 

Ученые создали материал для регулировки температуры внутри зданий

10.07.2021, 16:42, Разное
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Учёные из Техасского университета создали композитный фазообменный материал для регулировки температуры внутри зданий. Его можно использовать как строительную основу для возведения построек, так и печатать нужные элементы на 3D-принтере.
Новый материал позволяет в пассивном режиме регулировать температуру в зданиях и помещениях, не прибегая к необходимости подключения к электрической сети. В его основе используется светочувствительная жидкая смола и парафин, меняющий фазу. Оба эти элемента добавляются к строительным веществам, которые содержат полимерные композитные материалы. В итоге получается мягкая паста. Её можно использовать как основу для печати на 3D-принтере необходимых декоративных элементов. Если же требуется получить твёрдый материал, то в этом случае в дело вступает светочувствительная смола.

Такой подход позволит применять новую технологию не только в постройке новых зданий, но и в отделке уже имеющихся. Материал можно наносить в виде краски на стены. Главным плюсом разработки является её энергоэффективность на фоне возросшего числа активных систем регулировки температуры. Таким образом создатели планируют дополнительно снизить нагрузку на электростанции.

Источник: hightech.fm



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