Ученые создали материал для регулировки температуры внутри зданий

Учёные из Техасского университета создали композитный фазообменный материал для регулировки температуры внутри зданий. Его можно использовать как строительную основу для возведения построек, так и печатать нужные элементы на 3D-принтере.

Новый материал позволяет в пассивном режиме регулировать температуру в зданиях и помещениях, не прибегая к необходимости подключения к электрической сети. В его основе используется светочувствительная жидкая смола и парафин, меняющий фазу. Оба эти элемента добавляются к строительным веществам, которые содержат полимерные композитные материалы. В итоге получается мягкая паста. Её можно использовать как основу для печати на 3D-принтере необходимых декоративных элементов. Если же требуется получить твёрдый материал, то в этом случае в дело вступает светочувствительная смола.

Такой подход позволит применять новую технологию не только в постройке новых зданий, но и в отделке уже имеющихся. Материал можно наносить в виде краски на стены. Главным плюсом разработки является её энергоэффективность на фоне возросшего числа активных систем регулировки температуры. Таким образом создатели планируют дополнительно снизить нагрузку на электростанции.

Источник: hightech.fm