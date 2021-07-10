 

Названы профессии, которые выбрали окончившие в этом году школу дети знаменитостей

10.07.2021, 16:42, Разное
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Журналисты выяснили, какие профессии выбрали дети знаменитостей, которые окончили школу в этом году. После выпускного они начали готовиться к поступлению в ВУЗы.
Сын актрисы Елены Ксенофонтовой мечтает поступить во ВГИК на режиссерский факультет. Знаменитость сожалела, что выпускников из-за пандемии коронавируса приглашали забрать аттестаты по одному. Вечером для детей родители устроили праздник. Мероприятие прошло еще до введения QR-кодов, по которым пускают в столичные заведения.

Дочь юмористки Елены Воробей планирует стать врачом. Она намерена пробовать поступать в профильные ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга. Наследница артистки окончила школу с золотой медалью. Сама же Воробей заявила, что последние два года не контролировала учебу дочери. Она решила предоставить Софии самостоятельный выбор профессии.

Школу в этом году с золотой медалью окончила дочь Юлии Началовой и Игоря Гордина. Таисия Гордина намерена поступить на факультет журналистики. Внучка покойного Владимира Меньшова получила хорошие баллы по ЕГЭ.

В семье Сергея Лазарева в этом году тоже есть выпускница. Школу окончила его племянница Алина. После смерти брата певец воспитывает девочку как дочь. Алина Лазарева мечтает стать телеведущей. Она планирует поступить в Школу-студию МХАТ. В этом же заведении учился ее звездный дядя.

Источник: teleprogramma.pro



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