Названы профессии, которые выбрали окончившие в этом году школу дети знаменитостей

Журналисты выяснили, какие профессии выбрали дети знаменитостей, которые окончили школу в этом году. После выпускного они начали готовиться к поступлению в ВУЗы.

Сын актрисы Елены Ксенофонтовой мечтает поступить во ВГИК на режиссерский факультет. Знаменитость сожалела, что выпускников из-за пандемии коронавируса приглашали забрать аттестаты по одному. Вечером для детей родители устроили праздник. Мероприятие прошло еще до введения QR-кодов, по которым пускают в столичные заведения.

Дочь юмористки Елены Воробей планирует стать врачом. Она намерена пробовать поступать в профильные ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга. Наследница артистки окончила школу с золотой медалью. Сама же Воробей заявила, что последние два года не контролировала учебу дочери. Она решила предоставить Софии самостоятельный выбор профессии.

Школу в этом году с золотой медалью окончила дочь Юлии Началовой и Игоря Гордина. Таисия Гордина намерена поступить на факультет журналистики. Внучка покойного Владимира Меньшова получила хорошие баллы по ЕГЭ.

В семье Сергея Лазарева в этом году тоже есть выпускница. Школу окончила его племянница Алина. После смерти брата певец воспитывает девочку как дочь. Алина Лазарева мечтает стать телеведущей. Она планирует поступить в Школу-студию МХАТ. В этом же заведении учился ее звездный дядя.

Источник: teleprogramma.pro