 

Ида Галич очаровала поклонников новыми снимками подросшего сына

10.07.2021, 16:42, Разное
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Блогер Ида Галич порадовала поклонников новыми фото своего подросшего сына Леона. Многие восхитились белокурыми локонами малыша и отметили его поразительное сходство со знаменитой матерью.
По словам Иды Галич, она очень скучает по сыну, поэтому, когда увидит, «затискает и заобнимает» его. Недавно инстадива повторно заразилась коронавирусной инфекцией, поэтому была вынуждена изолироваться от ребенка.

На кадрах, которые показала фолловерам блогер, Леон играет со скалкой и «похищает» со стола сладости. Также на фото запечатлено, как ребенок проводит время на детской площадке. Поклонники отметили, что у звездного наследника обворожительная улыбка и форма глаз, как у матери. Из-за его белокурых волос комментаторы назвали Леона «ангелом». Самой Иде Галич подписчики пожелали скорейшего выздоровления и быстрого восстановления после болезни.

С отцом Леона Аланом Басиевым блогер развелась в этом году. В феврале экс-супруги отметили год ребенку. Несмотря на развод, они общаются и поддерживают нормальные отношения ради сына.



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